Drīzumā apritēs simts dienas kopš Latvijā stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Tās pamatmērķis ir virzīt pozitīvas pārmaiņas, līdzsvarojot reģionālo attīstību, kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamību neatkarīgi no dzīvesvietas un mazinot nevienlīdzības plaisu pašvaldību vidū. Reformas rezultātā liela daļa pašvaldību pašlaik piedzīvo būtiskas pārmaiņas, tādēļ, lai atskatītos uz jau paveikto un kliedētu ar reformu saistītos mītus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu “Kopā mēs varam vairāk!”. Ministrijas ieskatā ir būtiski veidot dialogu gan ar iedzīvotājiem, gan ar jaunizveidoto novadu vadību, lai kopīgi apzinātu iespējas un risinātu izaicinājumus, kas saistīti ar reformas gaitu.