Pret 40 miljonu eiro kompensāciju Latvijas ebreju kopienai iebilst tikai NA

Labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likumprojektu bija plānots skatīt jau iepriekšējā parlamenta sēdē, tomēr pēc dažu NA un Jaunās konservatīvās partijas (JKP) deputātu iesnieguma likumprojekts no darba kārtības tika izslēgts. Paredzēts, ka tas būs pirmais izskatāmais jautājums gaidāmajā plenārsēdē 30.septembrī.

Viens no iesnieguma parakstītājiem par likumprojekta izslēgšanu no aizvadītās parlamenta sēdes bija deputāts Krišjānis Feldmans (JKP), kurš skaidroja, ka tas darīts, jo zālē no rīta nebija pietiekams skaits deputātu.