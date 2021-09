Pagājušajā nedēļā par 25% pieaudzis Latvijā atklāto Covid-19 gadījumu skaits

No visiem veiktajiem testiem 60% jeb 91 611 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 40% jeb 61 020 testi tikai veikti pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 12% jeb 520 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% jeb 3706 inficētie tika atklāti pārējā sabiedrībā.

SPKC norāda, ka no visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem vairāk nekā puse jeb 57,4% aptaujas laikā atklāja, ka viņiem bijuši saslimšanas simptomi.

No pagājušajā nedēļā atklātajiem Covid-19 infekcijas gadījumiem 3389 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 80% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Savukārt 837 cilvēki jeb 20% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem bija vakcinēti.