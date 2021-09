Ko pircējam piedāvā Latvijā ražotās bioloģiskās pārtikas ražotāji?

Bioloģiskā piena pārstrādi veic tādi plašu pircēju lokam zināmi pašmāju piena pārstrādātāji kā AS Tukuma piens, AS Talsu piensaimnieks, AS Smiltenes piens, AS Cesvaines piens, AS Lazdonas piensaimnieks, AS Preiļu siers, LPKS Viļāni, AS Limbažu siers, SIA Trikātas pienotava un citi uzņēmumi.