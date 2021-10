Šis sarežģītais laiks ir licis pārskatīt mūsu ēšanas paradumus, aizvien vairāk uzmanību pievēršot ēdiena kvalitātei un sastāvam. Sezonas jaunums un must have kulinārijā ir Gold&Green®. Somijā ražots inovatīvs, superveselīgs produkts, kas atraisa gardēžu un pavāru fantāziju. Par to mūs pārliecina SIA Paulig Coffee Latvia vadītāja Margarita Aļabjeva-Vaišļa un restorānu Hercogs vadītājs Andris Rūmītis. Bet labāk par visu pēc kārtas.