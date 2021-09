Vairums pirmdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti divās pilsētās

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 150 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 137 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 126 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti 11 mirušie, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 40 līdz 49 gadiem, divi - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, divi - vecumā no 70 līdz 79 gadiem un četri - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.