Lietuva apņēmusies uzbūvēt "Rail Baltica" līdz 2026.gada beigām

"Mēs jau veicam līgumdarbus, un svarīgākais ir darīt visu saskaņā ar noteiktajiem termiņiem, lai 2026.gadā varētu no Viļņas un Kauņas nokļūt Varšavā vai Rīgā. Es ļoti ceru, ka kaimiņi pacentīsies, lai mēs varētu nokļūt pie viņiem," viņš sacījis.

"Līdz šim mūsu mērķis bijis 2026.gads, tas nav iecirsts akmenī Eiropas līmenī. Diemžēl tagad ir skaidrs, ka šis grafiks vairs nav iespējams. No vienas puses, to nevar īstenot tehniski un strukturāli, no otras puses, nav pilnībā nodrošināts projekta finansējums," sacījis Grinbergs, vienlaikus norādot, ka Igaunija arī nedrīkst pārkarsēt būvniecības tirgu.