Lūk, kas palcis pāri no Ford Bronco pēc noripošanas 120 metrus dziļā aizā

Kādā brīdī drosminieces attapās, ka ir novirzījušās no maršruta un nonākušas uz vienvirziena ceļa. Viena no draudzenēm izkāpa no mašīnas, kamēr otra veica mēģinājumu apgriezties braukšanai pretējā virszienā. Pārvērtējot apvidnieka gabarītus, tas noslīdēja no braucamās daļas un noripoja pa kalna nogāzi.