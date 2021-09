Ar izstādi par baletu pandēmijas laikā aizsāksies Baltijas baleta festivāls

Festivāls noritēs līdz 12. okotbrim Rīgā, Rēzeknē un Preiļos, piedāvājot programmu "No klasikas līdz avangardam". Tā laikā noritēs šovs "Star Dust", kas veltīts britu mūziķim Deividam Bovijam. Tāpat uzstāsies franču "Cie de Fakto" un "Seiko Dance Company" dueti, kā arī notiks Baltijas baleta mākslinieku priekšnesumi. Festivāla laikā notiks kino seanss "Richard Singla and the Ballet of Difference" un izstāde Mencendorfa namā.