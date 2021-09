Plešs: Klimata mērķu sasniegšanā nepieciešama nozaru aktīvāka iesaiste

Galvenie atslēgas elementi "Fit for 55" pakotnes ietvarā ir ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) paplašināšana, iekļaujot jūras, sauszemes transportu un ēkas, un izmaiņas ETS neiekļauto darbību (ne-ETS) arhitektūrā, tajā skaitā, saistību pārdales regulas nosacījumos. Tāpat ir aktuāls jautājums par jauna Klimata sociālā fonda izveidi. Lai nodrošinātu kvalitatīvu "Fit for 55" pakotnes atsevišķu tiesību aktu priekšlikumu analīzi, VARAM šā gada vasarā noslēdza līgumu ar Fizikālās enerģētikas institūtu par pētījuma izstrādi attiecībā uz Saistību pārdales regulas un ES ETS grozījumiem.

Ņemot vērā, ka "Fit for 55" pakotne skar dažādas tautsaimniecības nozares un ietver dalītas atbildības, par to kopā ar iesaistītajām nozaru ministrijām - Ekonomikas, Satiksmes, Zemkopības, Finanšu un Ārlietu ministrijām sāktas diskusijas nacionālā līmenī, lai veidotu vienotu stratēģisko redzējumu paaugstināto 2030.gada nacionālo klimata politikas mērķu sasniegšanai. Pašlaik tiek strādāts pie tiesību aktu priekšlikumu analīzes, par daļu no tiem jau ir izstrādātas Latvijas nacionālās pozīcijas, kā arī sākta to saskaņošana ar ministrijām un sociālajiem partneriem, norādīja VARAM.