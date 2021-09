Alūksnē būvmateriālu cenu dēļ nebūvēs moduļu mājas personām ar garīga rakstura traucējumiem

29.septembrī Alūksnes novada domes deputāti ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu atteikties no grupu dzīvokļu pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojuma ieviešanas šajā projektā.

Izpētot tirgus situāciju valstī, ir secināts, ka esošās projekta izmaksas ievērojami pārsniedz plānotās izmaksas, kas būtu jāsedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Līdz ar to nolemts izslēgt no projekta šo aktivitāti, bet tajā pašā laikā pašvaldība apņemas nodrošināt Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā noteikto pakalpojumu, proti, grupu dzīvokli pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojums tiks sniegts Alūksnes novada iedzīvotājiem, norādīja pašvaldības pārstāve.