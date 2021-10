Uz robežas ⟩ Psihiskā veselība šodienas acīm: jāceļ nenovērtēto profesiju prestižs

Portāls TVNET turpina psihiskajai veselībai veltīto projektu "Uz robežas: psihiskā veselība šodienas acīm", un šoreiz rīkojam diskusiju par bērnu psihisko veselību, apskatot to no dažādiem skatupunktiem: diskutējam par to, kas pietrūkst gan valsts sistēmā, gan sabiedrībā. Šodienas diskusijā minētie jautājumi tiks uzdoti Labklājības un Veselības ministriju pārstāvjiem 8.oktobrī.