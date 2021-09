Putins iecēlis jaunu Krievijas vēstnieku Latvijā

Vaņins dzimis 1960.gada 1.augustā. No 2004. līdz 2009.gadam bija Krievijas vēstnieks Slovēnijā, no 2012. līdz 2018.gadam viņš bija vēstnieks Dānijā. No 2009. līdz 2012.gada Vaņins ieņēma Krievijas ārlietu ministrijas ģenerāldirektora amatu.