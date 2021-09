Rīgas cirks gatavojas jaunā kupola uzstādīšanai

Atjaunošanas procesā atrastas arī dažādu laikmetu liecības – vairāk nekā gadsimtu senas izrāžu programmiņas, ar roku gleznoti reklāmplakāti no starpkaru perioda, ideoloģisko sistēmu plakāti ar uzsaukumiem, kā arī zem esošās sienu apdares atrastas agrīnāku laiku apdares elementi un ornamenti. Visi atradumi, konsultējoties ar nozares ekspertiem, tiks saglabāti. Arī pārbūves procesā demontētie materiāli un ēkas fragmenti, kam piemīt kultūrvēsturiska vērtība, tiek saglabāti atkārtotai izmantošanai ēkas eksterjerā vai interjerā, kā arī izstādīšanai ar cirka vēsturi saistītā ekspozīcijā.

Runājot par iekļaušanos termiņos, VSIA “Rīgas cirks” valdes locekle Liene Pērkone min, ka šobrīd darbi norit pēc plāna un pat grafiku nedaudz apsteidz. Līdzšinējo darbu laikā atklātas arī dažādas iepriekš nezināmas detaļas par ēkas tehnisko stāvokli. “Varbūt ēku ir pārsteidzoši redzēt šādā izskatā, bet tieši demontāžas stadijā varam ieraudzīt ne tikai atsegtus kultūrslāņus, bet arī apliecinājumu faktam, ka šai vairāk nekā 130 gadus senajai ēkai kapitālremonts nekad nav veikts un ir ļoti nepieciešams,” saka Liene, piebilstot, ka šī ēka prasa ļoti lielu pietāti, kas tiek nodrošināta gan no projektētāju, arhitektu bijroja NRJA, gan no būvnieku, pilnsabiedrības “Aidaco Group”, puses. “Veicot demontāžu, atklājas arī dažādas sarežģītas lietas. Laikā, kad ēka tika celta, tās būvniecībā tikai izmantoti daudzi otrreizējie materiāli, kas attiecīgi ir vēl vecāki par pašu ēku. Taču ar izaicinājumiem šobrīd veiksmīgi tiekam galā, jo ir izveidusies lieliska sadarbība starp visām iesaistītajām pusēm.”

Šim būvniecības posmam Kultūras ministrija piesaistījusi nepilnus 5 miljonus eiro – no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un no valsts budžeta finansējuma, taču uzsāktais atjaunošanas posms ir tikai daļa no visa iecerētā pārbūves projekta. Ar laiku iecerēta finansējuma piesaiste arī black-box zāles, kā arī moderna cirka skolas un mākslas rezidenču kompleksa izbūvei. Tomēr jau pēc šī – energoefektivitātes – posma būs iespējams daudz vērienīgākā līmenī organizēt mūsdienu tehiniskajām prasībām atbilstošas cirka izrādes un cirka skolas nodarbības.