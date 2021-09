Trudo aicina kanādiešus atzīt pret indiāņiem pieļautās netaisnības

"Kamēr mēs kā valsts nesapratīsim, ka katrs no mūsu stāstiem ir mūsu visu stāsts, nevar būt patiesības, nevar būt samierināšanās," sacīja Trudo, stāvot pie Otavas miera torņa, kas bija izgaismots oranžā krāsā, kas simbolizē solidaritāti ar indiāņiem.

165 gadus, kamēr šī prakse netika pilnīgi pārtraukta 1996.gadā, iedzimto bērni tika piespiedu kārtā šķirti no savām ģimenēm un nosūtīti uz internātskolām, kur tiem bieži nācies ciest no nepietiekama uztura, kā arī no fiziskas nu seksuālas vardarbības. 2015.gadā Patiesības un izlīguma komisija šo praksi atzina par "kultūras genocīdu".