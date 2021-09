Rīgā Austrijas avangarda mākslinieka Hermaņa Niča izstāde

1960. gados Hermanis Ničs (Hermann Nitsch, 1938) kopā ar Ginteru Brusu (Günter Brus), Oto Mīlu (Otto Muehl) un Rūdolfu Švarckogleru (Rudolf Schwarzkogler) veidoja vienu no radikālākajām 20. gadsimta mākslas kustībām, kas mākslas vēsturē pazīstama ar nosaukumu "Vīnes akcionisti". Par savu mūža darbu viņš atzīst 50. gadu beigās radīto Orģiju mistēriju teātri (Das Orgien-Mysterien-Theater), kas ir intensīva mākslas pieredze, kurā savienojas glezniecība, teātris, mūzika un lirika ar liturģiski reliģioziem elementiem.

Izstādes vieta – Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs (DMDM), kas atrodas bijušajā Svētā Jura baznīcā (1204) un ir senākā saglabājusies mūra celtne Rīgā, nav izvēlēta nejauši. Kristīgo rituālu pārradīšana ir viena no būtiskākajām Niča mākslas sastāvdaļām. Līdz ar to pati telpa kļūst par svarīgu izstādes elementu, kurā savienojas galvenie autora daiļrades punkti. Ekspozīcijā apskatāmi zīmīgākie Hermaņa Niča mākslas rituāli – dokumentāli videomateriāli no Orģiju mistēriju teātra akcijām ar kulmināciju akcijā “Sešu dienu spēle”, darbības glezniecības (action painting) paraugi, lielformāta grafikas un dokumentālas fotogrāfijas.