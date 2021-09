Oficiāli tiks izdots Deivida Bovija "zudušais albums"

Sākotnēji Bovijs albumu "Toy" bija iecerējis izdot 2001. gadā, taču to neizdarīja. Desmit gadus vēlāk albums tika nopludināts internetā. Un tagad kļuvis zināms, ka dienu pēc Bovija dzimšanas dienas - 7. janvārī tas beidzot tiks izdots oficiāli.

Bovijs šo albumu ieskaņoja pēc 2000. gada Glastonberijas festivāla ar savu pavadošo grupu. Albumā iekļautas dziesmas, kas sākotnēji sacerētas vēl tālajos sešdesmitajos, konkrētāk - laika posmā no 1964. līdz 1971. gadam. Klāt pievienota arī viena jauna dziesma - "Toy (Your Turn To Drive)".