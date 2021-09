Kārlis Sabulis: "Nāciju kausā parādījām, ka kopā esam spēcīgi!"

Kārlis Sabulis pastāstīja: “Izlozētā kvalifikācijas otrā starta vieta deva labas un pozitīvas emocijas, ka mums ir labas iespējas startā. No piektdienas vakara ar tādu domu visa komanda to arī tā uztvērām. Kvalifikācijā visiem padevās braucieni. Prieks par kvalifikācijā izcīnīto sesto vietu. Nevienā brīdī nebija tā, ka sestdien nobraucām un domājām, ka darbs ir izdarīts. Svētdien ir tāda pati diena un jāizdara tieši tas pats. Ar tādu domu gājām gulēt, ar tādu domu arī cēlāmies. Prieks, ka neviens neatslāba pēc sestdienas, visi sapratām, ka varam arī finālā braukt tieši tāpat. No savas puses es to izdarīju. Arī Mairis izdarīja to, ko varēja. Šoreiz Tomam nepaveicās. Tāpat esam izcīnījuši 15. vietu.”