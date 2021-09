Obligātā vakcinēšanās: IZM neprognozē lielu atlūgumu skaitu

Savukārt precīzas prognozes par potenciālajiem darba atlūgumiem no izglītības nozarē strādājošajiem, kuri nav vakcinējušies un neplāno to darīt, nav.

Izglītības darbinieki, kuri ir sākuši vakcinācijas procesu ar kādu Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet to nav pabeiguši, tiks nodrošināti ar valsts apmaksāts rutīnas skrīningu līdz 15.novembrim. Savukārt izglītības nozarē strādājošie, kas nebūs sākuši vakcināciju pret bīstamo vīrusu, no 11.oktobra līdz 15.novembrim rutīnas skrīningu segs no saviem personīgajiem līdzekļiem.