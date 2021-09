Rīgas domnieki prasīs skaidrot jauno siltuma tarifu pamatojumu

"Energoresursu cenu un līdz ar to arī iedzīvotāju rēķinu pieaugums vērojams visā Latvijā un arī starptautiski. Rīgai jādod skaidrs signāls, ka sociālā drošība ir mūsu prioritāte - arī tad, ja tas radīs papildu izmaksas. Tāpat sagaidām, ka tarifu kāpuma negatīvo seku mazināšana ir arī atbildīgo uzņēmumu un institūciju prioritāte. Tāpēc sasaukta šī sēde ar visām iesaistītajām pusēm, lai kopā uzklausītu skaidrojumus," uzsvēra Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis (PP).

Uz sēdi plānots aicināt AS "Rīgas siltums", Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", Rīgas domes Labklājības departamenta un Rīgas enerģētikas aģentūras pārstāvjus.

Kā vēstīts, no 1.novembra Rīgā siltumenerģijas tarifs paredzēts 66,76 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 16% vairāk nekā līdz šim.

Šādu tarifa piedāvājumu AS "Rīgas siltums" iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Kā ziņots, no 1.septembra siltumenerģijas tarifs Rīgā jau pieauga par 26,6%, un tagad ir 57,31 eiro par MWh.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.