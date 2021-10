Kad vīrietis lesbiešu pārim ziedo spermu, bet vēlāk sāk nežēlīgu cīņu par savu bērnu

Režisore Ruso-Janga karjeras pirmsākumos izvēlējās strādāt pie neatkarīgā kino tā dēvētajā dokumentālajā mumblecore žanrā, taču drīz pievērsās komerciāliem projektiem. Viņas režisētā filma "Pirms es krītu" (Before I Fall) pēc slavenā Lorēnas Oliveras tāda paša nosaukuma romāna 2017. gadā piedzīvoja pirmizrādi Sandensas filmu festivālā un tika nominēta vairākām balvām tīņu filmu kategorijā. Jauniešu sirdis iekaroja arī viņas nākamais veikums – filma "Saule arī ir zvaigzne" (The Sun Is Also a Star (2019). Ruso-Janga piedalījusies vairāku seriālu veidošanā.