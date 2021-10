Kad zirgs ir beigts. "Laulības dzīves ainas"

Pirms gandrīz 50 gadiem vispirms Zviedriju, tad Eiropu un visu pārējo pasauli satricināja dumpīgā zviedru kinorežisora Ingmara Bergmana miniseriāls "Laulības dzīves ainas" (Scenes From A Marriage), kas filmas formātā tika pielāgots lielajiem ekrāniem un atnesa režisoram ne tikai Oskara nomināciju, bet arī daudzas balvas, tostarp "Zelta globusu" (Golden Globe). Turklāt šis kinematogrāfiskais darbs tika vainots pie pēkšņā šķirto laulību pieauguma Eiropā. 2021. gadā telekanāls HBO (seriāls skatāms "LMT Viedtelevīzijā") piedāvā jaunu skatījumu uz ikonisko darbu, ko veidojis režisors Hagai Levi. Arī šī režisora kontā ir viens "Zelta globuss" par seriālu "Afēra" (The Affair).

Oriģinālais stāsts no buržuāziskas Zviedrijas pilsētas ir pārcelts uz ne mazāk buržuāzisko Bostonas piepilsētas apkaimi, no kuras gan uz ekrāniem redzams maz – stāstu par kādas laulības augstākajiem punktiem un sabrukumu savos apartamentos izspēlē divi lieliski aktieri – "Zelta globusa" laureāti Oskars Aizeks (Oscar Isaac) Džonatana lomā un Džesika Česteina (Jessica Chastain) Miras lomā.

Džesika Česteina guvusi kritiķu un skatītāju atzinību par lomām visdažādāko žanru filmās. Par CIA analītiķes lomu Katerīnas Bigelovas filmā "Slepenā operācija "30 pēc pusnakts"" (Zero Dark Thirty) viņa saņēma "Zelta globusu" un tika nominēta Amerikas Kinoakadēmijas balvai jeb "Oskaram". "Oskara" nominācija arī par lomu filmā "Kalpone" (The Help). Taču lielāko skatītāju mīlestību un arī atpazīstamību viņa iemantoja pēc dalības divos kosmiskos grāvējos – "Starp zvaigznēm" (Interstellar) un "Marsietis" (The Martian).

"Laulības dzīves ainas" nav pirmā reize, kad Česteina un Īzaks ataino laulātu pāri – tas notika jau 2014. gada kases grāvējā par naftas magnātiem "A Most Violent Year". Arī Īzaks var lepoties ar gana ievērojamu lomu virkni, turklāt 2020. gadā izdevums "The New York Times" viņu iekļāva 21. gadsimta dižāko aktieru sarakstā, piešķirot 14. vietu no 25. Gvatemalā dzimušais Īzaks pasaules slavu guva ar galveno lomu brāļu Koenu komēdijdrāmā "Stāsts par Levinu Deivisu" (Inside Levin Davis), par ko arī tika nominēts "Zelta globusam". Taču kāroto balvu viņš saņēma gadu vēlāk par lomu HBO miniseriālā "Show Me A Hero". Starp citām Īzakam nozīmīgām filmām var minēt zinātniskās fantastikas drāmu "Ex Machina", Zvaigžņu karu sērijas filmas, kā arī nule uz lielajiem ekrāniem nonākušo zinātniskās fantastikas trilleri "Kāpa" (Dune).