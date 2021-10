NMPD paaugstina savu gatavības režīmu

Tādējādi, piemēra, terapijas vai ķirurģijas profila pacients no izsaukuma vietas Rīgā var tikt nogādāts Pierīgā esošajās slimnīcās - Ogrē, Tukumā, Jūrmalā un pacienti nevar izvēlēties slimnīcu. Arī citos gadījumos slimnīcās strauji mainās situācija, un jau šobrīd attālumi, ko NMPD brigādes mēro no izsaukuma vietas uz slimnīcām, kurā ir iespējas uzņemt pacientu, būtiski pieaug - no dažiem kilometriem līdz pat simts un vairāk.