Šodien septiņās Latvijas vietās notiks izbraukuma vakcinācija

Vakcinācija Kandavas kultūras namā notiks no plkst.9 līdz 15, Valmieras novada Naukšēnu pagastā - no plkst.12 līdz 16, Aizkraukles novada Seces kultūras namā - no plkst.17 līdz 19, Rēzeknes novada Mākoņkalna tautas namā Lipuškos no plkst.10 līdz 13, Līvānu kultūras centrā no plkst.9 līdz 16, Aizkraukles novada Neretas kultūras namā - no plkst.9 līdz 12 un Jaunjelgavas kultūras namā - no plkst.13.30 līdz 15.30.