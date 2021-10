Aptauja: Pēdējā gada laikā holesterīna līmeni nav mērījusi puse Latvijas iedzīvotāju

Dati liecina, ka pastāv sasaiste starp iedzīvotāju vecumu un to, vai tiek veikti holesterīna mērījumi. Piemēram, vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem pēdējā gada laikā holesterīna līmeni ir mērījis 21%, vecumā no 45 līdz 54 gadiem šis rādītājs ir 54%, bet vecumā no 64 līdz 75 gadiem - 69%.