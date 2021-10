Aptauja: Vismaz reizi gadā zobārstu profilaktiski apmeklē 41% Latvijas iedzīvotāju

Tāpat samazinājies arī to cilvēku īpatsvars, kas vismaz reizi gadā apmeklē zobu higiēnistu - 2020.gada augustā to darīja 29% aptaujāto, kamēr šī gada septembrī šādu atbildi sniedza 26%.

Raugoties pēc vecuma, zobārstu un higiēnistu profilaktiskos nolūkos biežāk apmeklē gados jaunāki cilvēki, piemēram, vecumā no 18 līdz 24 gadiem zobārstu vismaz reizi gadā apmeklē 50% respondentu, kamēr vecuma grupās no 35 līdz 44 un no 55 līdz 63 gadiem šis rādītājs ir attiecīgi 42% un 35%.

Higiēnistu vismaz reizi gadā apmeklē 34% respondentu vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 33% - vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 31,5% - vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 26% - vecumā no 45 līdz 54 gadiem, 18% - vecumā no 55 līdz 63 gadiem, 16% respondentu - vecumā no 64 līdz 75 gadiem.