Video ⟩ Rīgas Dzemdību nama ārsti sašutuši par dezinformāciju, kas maldina jaundzimušo vecākus

Dzemdību nama speciālisti to sauc par īstu kaitniecību. „Es runāju par to reālo apdraudējumu sabiedrībai, jo tiešām mēs varam zaudēt savus jaundzimušos, kaut mums jau tā Latvijā demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda tā ir”, LTV „Panorāmai” saka Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Makarova. Pēc viņas teiktā, tieši katrs jaundzimušais mums ir milzīga vērtība un mēs par to cīnāmies, sākot jau no ļoti agrīni neiznēsātiem bērniņiem, kuriem, starp citu, ir īpaši būtiski šie preparāti.