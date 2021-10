Rīga atsakās no jaunu ūdeņraža autobusu iegādes plāniem

Andris Lubāns: “Pirms pāris gadiem ūdeņraža tehnoloģijas, nevar teikt, ka šķita perspektīvākas, bet viņas deva lielāku nobraukumu un lielāku labumu pārvadātājam nekā autobuss ar akumulatoru baterijām. Šo burtiski pēdējo gadu laikā akumulatoru bateriju tehnoloģijas ir attīstījušās ļoti strauji, gan no uzlādes viedokļa, gan no kapacitātes viedokļa, un līdz ar to, piemēram, Rīgas pilsētas apstākļos, ir ļoti jāizvērtē, vai tiešām mums vajag ūdeņraža šūnu autobusu.”

"Rīgas satiksme" plāno, ka pie ūdeņraža iekārtu ražotāja drīzumā varētu apmācīt divus savus darbiniekus, lai nepieciešamības gadījumā staciju varētu uzturēt un apkalpot paši. Tagad par nepilniem diviem miljoniem eiro ir noslēgts pakalpojuma līgums ar pilnsabiedrību “Hydrogen Solutions”. To veido tie paši uzņēmumi, kas iepriekš bija piesaistīti arī stacijas izveidē – “Velve” un “Hydrogenis”. Starp pēdējās pastarpinātiem īpašniekiem projekta pirmsākumos bija arī ar “Velvi” saistīta cita uzņēmuma vadošs darbinieks. Pa šo laiku “Hydrogenis” īpašnieki mainījušies, un kopš jūnija firma pieder un to vada Raivis Smukais, par kuru publiski var atrast ziņas tikai kā par fitnesa treneri.

SIA “Velve” Mārketinga un komunikācijas vadītāja Ieva Šaripo: “Sabiedrības partneru juridiskās izmaiņas neietekmē pilnsabiedrības līgumsaistības, darbu un sniegto pakalpojumu kvalitāti.”

Šis Eiropas fondu finansētais projekts notika sadarbībā ar divām pašvaldībām Igaunijā un Nīderlandē. Tur projekti izgāzušies. Taču tam nevajadzētu ietekmēt “Rīgas satiksmei” izmaksājamo līdzfinansējumu. Pagaidām “Rīgas satiksmei” no fondiem atmaksāti divi miljoni eiro, bet pavisam tiek gaidīti astoņi miljoni, kas ir aptuveni puse no iztērētā. “Mēs ļoti paļaujamies uz to, ka, tā kā mūsu sadaļā turpinās šis projekts, strādā un ir rezultāti, mēs saņemsim arī atlikušo līdzekļu sadaļu, un tas ir ļoti būtisks finanšu avots, lai mēs varētu veikt jaunas investīcijas citos objektos, citos transportos,” saka Innusa.

“Rīgas satiksmei” tuvākajos gados būtu jānomaina vairāk nekā 250 novecojuši dīzeļautobusi. Turklāt Eiropas direktīva paredz, ka katrā iepirkumā jābūt vismaz trešdaļai zemu vai bezemisiju transportlīdzekļiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumā gaidāmi iepirkumi par vismaz simt vai vairāk miljoniem eiro.

Šobrīd “Rīgas satiksme” izsludinājusi konkursu par vismaz 35 elektroautobusu iegādi. Taču, kā tieši tiks atjaunināts viss milzīgais transporta parks, ņemot vērā jaunās prasības, vēl vienas atbildes nav. Plānots veikt tehniski ekonomisko izpēti par to, kāds transports, kuros maršrutos tieši Rīgai būtu vispiemērotākais. “Šīs izpētes rezultātā mēs iegūtu to vispiemērotāko modeli - kuru maršrutu, ar kādiem transporta līdzekļiem apkalpot, kurā Daugavas krastā, kurā parkā vai depo mums viņus uzglabāt, kur uzstādīt attiecīgi arī uzlādes infrastruktūru, kas ir visnotaļ dārga. Un tad arī mēs spēsim visprecīzāk pateikt un definēt, kāda veida transportlīdzekļus un kurā gadā mums vajadzēs, lai mēs nomainītu atlikušos autobusus vai arī trolejbusus,” saka Andris Lubāns.

Skaidras atbildes pagaidām nav arī Rīgas politiskajai vadībai, kas pieļauj, ka varbūt Rīgas Satiksmei nākotnē vajadzēs sarauties, nepirkt tik daudz autobusu un lielāku daļu atvēlēt vilcienu satiksmei pilsētā. “Mēs iesim uz to, ka mainām maršrutus, nebraucam blakus dzelzceļa sliedēm ar dīzeļa autobusu. Vismaz ne tik intensīvi. Bet visur, kur mēs varam, pārsēdinām uz vilcienu vai tramvaju, arī trolejbusu, kas ir videi draudzīgs. Mēs to darām. Un tajā brīdī mums no šīm 400 vienībām, kas šobrīd ir, nepieciešams krietni mazāk,” stāsta Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).

Tuvākajā laikā videi draudzīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstīšanai Rīgā un tās apkaimē no Eiropas atveseļošanas fonda līdzekļiem būs pieejami aptuveni divsimt miljoni eiro.