ASV vēstnieks Džons Kārvails iepazīšanās vizītē apmeklē Rīgas ostu

Rīga ir arī iecienīts galamērķis jūras kruīzu kuģu kartē, vidēji gadā uzņemot tūristus no 121 pasaules valstīm. Zīmīgi, ka tieši ceļotāji no ASV ir vieni no visbiežākajiem Rīgā sastopamajiem kruīzu kuģu pasažieriem, kas Rīgu apmeklē dažādu kruīzu kuģu operatoru organizētajos kruīzos pa Baltijas jūru. 2019. gadā piektā daļa no visiem Rīgā apkalpotajiem kruīzu tūristiem bija no ASV (13,8 tūkst.). Šogad uz ASV no Rīgas ostas ar tiešajiem reisiem uzsākts arī Latvijas kokapstrādes produkcijas eksports.