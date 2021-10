Mūsu koncerti nekad nav vienādi, jo katrreiz cenšamies vēl kaut ko uzlabot, izdarīt citādāk, labāk. Es tiešām domāju, ka katrs nākamais mūsu koncerts ir labāks par iepriekšējo, un neredzu robežas šai attīstībai. Tādēļ cilvēkiem Rīgā būs iespēja izbaudīt situāciju, kad trīs traki vīri ar lielu aizrautību muzicē kopā un paši no sirds izbauda to, ko dara.

Ar to esat izaudzis jau kopš mazotnes, jo bērnību pavadījāt vēl astoņdesmito gadu Kubā. Kā jūs atceraties to laiku?

Tas bija brīnišķīgs! Es to uzskatu par vislabāko kubiešu mūzikas periodu. Septiņdesmitajos, astoņdesmitajos un arī deviņdesmitajos gados cilvēki meklēja dažādus veidus kā būt oriģināliem, bet tieši kubiešu muzikālajā tradīcijā. Gaisā virmoja fankmūzikas un džeza ietekmes, bet tika izteikti saglabāta kubiešu tautas mūzikas sajūta. Šajā laikā tapa daudzas brīnišķīgas dziesmas un albumi. Mūsdienās daudzi vienkārši kopē, imitē citus mūzikas stilus, jo, pateicoties interneta ienākšanai mūsu dzīvēs, tas ir kļuvis daudz vienkāršāk, pieejamāk. Es piedzimu 1975. gadā, kad tādu iespēju vēl nebija, un mācījos no saviem brāļiem un vecākiem, kuri man iemācīja ļoti daudz brīnišķīgu dziesmu, ļāva iepazīt lielisku mūziku.

(Smejas). Jā, tā droši var apgalvot! Mēs dzīvojām ļoti mazos apartamentos Havanas pievārtē. Mums bija tikai viena guļamistaba. Lai trenētos mūzikā, mums bija jāpārbīda gulta. Mājās bija tikai vienas klavieres, tādēļ ar brāli trenējāmies uz pārmaiņām. Plus bija jāļauj trenēties arī otram brālim, kurš spēlēja bungas. Tas iemācīja koncentrēties, lai izmantotu atvēlēto laiku pēc iespējas lietderīgāk. Dažreiz mēs muzicējām visi kopā – tēvs spēlēja perkusijas, viens brālis – bungas, mēs ar otru brāli – klavieres, bet mamma dziedāja. Atceros to, kā burvīgu piedzīvojumu, skaistu laiku. Turklāt mēs spēlējām ļoti dažādu mūziku. Vienu dienu tās bija tradicionālās bolero dziesmas, citu dienu – džezs, vēl citu – rumba. Lieliska skola!

Biju, biju, ko tur slēpt. Noteikti biju laimīgs, jo tas manā dzīvē bija liels notikums, taču apzinājos, ka mani klausīsies īsti, zinoši klausītāji, kas nav tikai draugi no skolas vai radinieki. Ja klausītājiem nepatiks tas, ko daru, viņi var mani arī izsvilpt. Dažreiz jūties kaut kam gatavs, bet tā sanervozējies, ka viss sajūk, vairs neko neatceries un nesaproti. Sakoncentrējos, jo sapratu, ka šis ir brīdis, kad jāparāda sevi no vislabākās puses. Tagad vai nekad! Man izdevās, publikai patika, un tas kļuva par manu dzīvesveidu. Sapratu, ka patiesībā ir ļoti svarīgi sajust publiku, jo tad tu saproti, kas darbojas un kas nē. Pašu pirmo dziesmu tajā festivālā gan neatceros, jo biju ļoti sanervozējies, taču tad sapratu, ka publikai patīk, nomierinājos un sāku izbaudīt koncertēšanu. Tas ir ļoti svarīgi, sajust šo saikni. Bez tās patiesībā nav lielas jēgas kāpt uz skatuves. Mūzika nav tikai tehnika. Ir svarīgi ticēt tam, ko tu dari, un saprast, kāpēc tu to vispār dari. Tikai tad tu vari cīnīties par to, kam tici, un pierādīt sevi. Šis pirmais lielais koncerts patiesībā tiešām ir nozīmīgs punkts manā dzīvē, kad noticēju gan sev, gan tam, ka muzicēšana var būt mana dzīve. Kubā ir ļoti daudz labu pianistu. Čučo Valdess, Rubens Gonsaless, Lilī Martiness, Peručins, Emiliano Salvadors… Ļoti, ļoti lieliski pianisti! Visi izklausās ļoti tehniski, bet arī aizrautīgi, savu sirdi mūzikā ieliekoši. Tādēļ, lai pierādītu sevi šajā laukā, mūzikai jāatdod viss, kas vien tev ir.