Video ⟩ Dzērājšoferis Jelgavā izpelnās krimināllietu par braukšanu bez tiesībām un bēgšanu no policijas

Kā redzams Valsts policijas video, pelēkais Opel Astra universālis, melniem dūmu mutuļiem veļoties, Jelgavas ielās veic vairākus bīstamus manevrus, apdraudot ne tikai citus satiksmes dalībniekus, bet arī sevi. Laimīgā kārtā viņa bēgšana no likuma nebija ilga. Vienā no krustojumiem viņš nolēma nogriezties pa kreisi, taču bija pārāk ātrs un uzbrauca ietves apmalei, uztriecoties arī ceļa zīmes stabam. Vadītājs centās patverties kādas daudzdzīvokļu ēkas pagalmā, taču dienesta automašīna to apsteidza un nobloķēja ceļu no priekšpuses.