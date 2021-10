Nauda runā ⟩ Paliekam mazāk un novecojam jeb galvenās demogrāfijas tendences Latvijā

“Mums ir gatavs kvalitatīvs darbaspēks emigrācijā. Mums ir 300 000 valstspiederīgo, kas dzīvo citās valstīs. Viņi ir ļoti labi izglītoti, motivēti un čakli, un mums jāskatās, kā viņus piesaistīt darbam Latvijā. Tas ir jārisina, piemēram, kā ar attālināto darbu piesaistīt Latvijas uzņēmumiem strādājošos no Vācijas,” saka Eglītis.

No pētījumiem var redzēt, daļai sabiedrības, vismaz 90%, mācīšanās ir svarīga vērtība dzīvē. 70% vēlas mācīties ikdienā vairāk.

“Gatavība mācīties ir, taču, runājot par līdzdalību mūžizglītībā, iesaiste ir ļoti zema – mazāk par 10% iesaistās kādās mūžizglītības aktivitātēs. Interesanti, ka lielākā daļa cilvēku norāda, ka ir dažādi iemesli, kādēļ tas netiek darīts, piemēram, finansiāli apstākļi un motivācijas trūkums. Tas ir saistāms ar uztveri par mācīšanos. Tiek uzskatīts – pirms 10 gadiem ieguvu izglītību un viss, ar to pietiek,” spriež Križanovskis.

Ir jādomā, kāds ir balanss starp zemas kvalifikācijas darbu apmaksu, kas ir minimālās algas apmērā, un to, ko cilvēks var iegūt, saņemot pabalstos no valsts un pašvaldībām. Nereti tā starpība ir pārāk neliela, tādēļ izvēlas dzīvot no pabalstiem.