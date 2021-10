"Baltic Devon Mink": Ja nozari slēgs, būs nepieciešama kompensācija €50 miljonu apmērā

"Citiem vārdiem - pašlaik sabiedrība zina tikai par ūdelēm, kas atrodas būros, taču sabiedriskajā domā trūkst informācijas par situācijas kopainu jeb to, ko ūdeļu audzēšana patiesībā nozīmē reģionam un Latvijai kopumā," minēja kompānijas vadītājs.

Viņš arī sacīja, ka nelielu sašutumu rada fakts, ka nepieciešams uzlabot dzīvnieku labturības prasības, ja nozari ir plānots slēgt. Lai arī "Baltic Devon Mink" ir vairāk nekā priecīgi ieguldīt dzīvnieku labturības prasību uzlabošanā un uzskata šo aspektu arī par vienu no savām galvenajām prioritātēm, veicot investīcijas netika ņemts vērā, ka pēc pieciem gadiem durvis potenciāli nāksies slēgt. Kā minēja van Ansems, pēdējā pusgada laikā kompānija investējusi vairāk nekā 75 000 eiro, lai palielinātu ūdeļu krātiņus un to dzīvojamo platību. Pēc viņa sacītā, šīs investīcijas veiktas neatkarīgi no valdības rekomendācijām un uzstādījumiem.