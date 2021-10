Pilnībā vakcinēti vairāk nekā 46% Latvijas iedzīvotāju

No vakcinēto datiem nedēļu griezumā redzams, ka kopš septembra vidus vidējais vienā nedēļā vakcinēto cilvēku skaits pieaudzis, proti, nedēļā no 6.septembra vidēji ik dienu tika sapotēti 4675 cilvēki, bet nedēļā no 13.septembra - jau 4902, nedēļā no 20.septembra - 5875, bet nedēļā no 27.septembra - 5965 cilvēki.