Izrāde par mīlestību divdesmitgadnieku vidū

Viens no viņiem domā: "Es ar savu draudzeni dzīvoju kopā pusotru gadu un nezinu, vai gribu turpināt. Es arī nezinu, kāpēc tas tā ir. Ja zinātu, es droši vien spētu ar viņu par to runāt. Bet parasti jau tas ir par to, kurš bumbiņu met, nevis ķer. Es laikam nemāku pamest tā, lai viņa noķertu." Savukārt otrs: "Es, teiksim, nevarētu upurēt attiecības ar savu tuvāko draugu, bet iedomājos, ka pavisam viegli varētu upurēt šīs attiecības. Ja man liktu izvēlēties, piemēram, izbeigt nabadzību pusē Eiropas, bet atdot šīs attiecības, es taču to darītu uzreiz. Nedomājot. Ne?"