Septembrī Rīgā no transporta izsēdināti 1011 pasažieri bez maskām

"Rīgas satiksmes" biļešu kontrolieri septembrī kopumā veikuši 22 561 sabiedriskā transporta pārbaudi no tām 2457 pārbaudes veiktas kopā ar Rīgas pašvaldības policiju.

Par braukšanu bez biļetes sodīti 3213 pasažieri. Savukārt 1011 pasažieriem kontrolieri palūguši izkāpt no sabiedriskā transporta, jo viņiem nav bijuši mutes un deguna aizsegi, vai tie valkāti nepareizi.

Gadījumā, ja pasažieris masku nav uzlicis, vai to izdarījis daļēji, biļešu kontrolieri palūdz to izdarīt, taču, ja pasažieris atsakās to darīt, viņam tiek palūgts izkāpt nākamajā pieturvietā.