Atklāj kampaņu vietējo pārtikas produktu popularizēšanai

“Ēšanas tēma latviešiem bijusi tuva no seniem laikiem, un ne reizi vien tā apspēlēta arī dažādās kinofilmās. Daudziem atmiņā ir palicis fragments no “Vella kalpiem” ar Raimonda Paula “Pavāru dziesmu” un kungu, kas tik prasa ēst un ēst. Tieši šo muzikālo motīvu, tikai jaunās skaņās – “Carnival Youth” versijā, esam izvēlējušies par šā gada kampaņas motīvu,” stāsta LPUF vadītāja Ināra Šure.

“Latvijā labi zināmus pavārus aicināsim stāties pie plīts, dodot uzdevumu maltītes pagatavot no vietējiem – Zaļās un Bordo karotītes produktiem. Mūsu veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka 46% iedzīvotāju mēdz iedvesmoties no sabiedrībā pazīstamu cilvēku ieteikumiem un receptēm, gatavojot maltītes savās mājās, tāpēc Latvijas šefpavāru meistarklašu nedēļā no 4. oktobra iedzīvotājus iedvesmosim dažādām gardām maltītēm no Latvijas produktiem. Interesanti, ka sabiedrībā zināmu cilvēku padomi ēst gatavošanā visbiežāk iedvesmo sievietes (52%) un jauniešus vecumā līdz 30 gadiem (65%),” atklāj I. Šure.