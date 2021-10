Stukāns kā labu piemēru izceļ Dānijas pieredzi, ātruma pārkāpējiem konfiscējot auto

Plānā iekļauto pasākumu īstenošanai septiņu gadu periodam ir nepieciešami finanšu līdzekļi 19,027 miljonu eiro apmērā, no tiem 64 000 eiro - ES fondu finansējums, savukārt - 18,963 miljoni eiro tiek plānots piešķirt no ceļu satiksmes negadījumu profilakses un novēršanas budžeta finansējuma. Šis finansējums tiek piešķirts no apdrošināšanas līdzekļiem, ko apdrošinātāji satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu veikšanai ieskaita Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja kontā.