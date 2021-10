Vairums pirmdien atklāto Covid-19 gadījumu reģistrēti četrās pilsētās

No aizvadītajā dienā atklātajiem inficētajiem 191 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 188 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, 158 - vecumā no desmit līdz 19 gadiem, bet citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Saslimstības divu nedēļu kumulatīvais rādījās aizvadītās diennakts laikā ir pieaudzis no 600,6 līdz 627,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Augstāks kumulatīvais rādītājs Latvijā ir bijis vērojams tikai iepriekšējās ziemas Covid-19 viļņa "pīķa laikā" janvārī, kad tas no 30.decembra līdz 23.janvārim svārstījās virs 600, bet dažās dienās pietuvojās 700.

Aizvadītajā diennaktī viens no mirušajiem Covid-19 pacientiem bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. Pēdējo reizi lielāks mirušo skaits reģistrēts 10.jūnijā, kad ziņots par 15 ar Covid-19 sasirgušo nāves gadījumiem.