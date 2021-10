EK prezentē stratēģiju cīņai ar antisemītismu

Saskaņā ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras datiem deviņi no desmit ebrejiem uzskata, ka viņu valstī pieaudzis antisemītisms un tas uzskatāms par nopietnu problēmu. Vismaz viens no trim ebrejiem apsver emigrāciju kā iespēju paglābties no pārestībām.