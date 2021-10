Ventspils slimnīcas vakcinācijas punktā ievērojams vakcinācijas plūsmas pieaugums

Viņa atgādināja, ka Ventspils slimnīca martā kā pirmie Latvijā atvēra masu vakcinācijas centru, lai ikvienam, kurš to vēlas, būtu iespējams vakcinēties. Pašlaik vakcinācija Ventspilī tiek veikta Lielajā Dzirnavu ielā 14, kur slimnīcas speciālisti to nodrošina divās plūsmās.

Kā vēstīts, kopumā otrdien Latvijā pret Covid-19 vakcinēti 5337, to skaitā 2023 saņēmuši pirmo poti no divām, 1767 - otro poti, bet 1532 sapotēti ar "Johnson & Johnson" (J&J) meitasuzņēmuma ražoto vakcīnu, kurai nepieciešama tikai viena deva, liecina NVD dati.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.