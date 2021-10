Jūrmalas slimnīcas vadītājs: Covid-19 izplatības bremzēšanai nav citu līdzekļu kā ierobežojumu noteikšana

Viņš informēja, ka Jūrmalas slimnīcā šorīt ir 95% gultu piepildījums. Slimnīcā nonāk pacienti ar hronisku saslimšanu saasinājumiem no Jūrmalas un tās tuvākās apkārtnes, Rīgas un Pierīgas. Patlaban slimnīcā sākts iepriekš plānotais telpu remonts, kas Covid-19 dēļ jau pērn ticis atlikts.

"Remonta dēļ mums no 100 gultām ir palikušas 80, no kurām 30 ir izvietotas tajās telpās, kur tajā brīdī ir brīva vieta. Ja iepriekš mēs pacientus varējām izmeklēt un kādu dienu arī ārstēt slimnīcā, tad patlaban, nonākot slimnīcā, tiek veikta operatīva diagnostika un, ja pacienta dzīvībai nav draudu, pēcpusdienā viņš no slimnīcas tiek izrakstīts, lai turpinātu ārstēšanos ģimenes ārsta uzraudzībā. Tā ir iespējams nodrošināt vietu nākamajam pacientam, kurš jau gaida rindā," atzina slimnīcas valdes priekšsēdētājs.