Mājokļa pabalstam Rīgā šogad nepieciešami papildu € 440 000

Lai nākotnē izvairītos no gāzes cenas ietekmes uz siltuma tarifiem, lielāks uzsvars esot jāliek uz atjaunojamo resursu izmantošanas siltumenerģijas iegūšanā.

Kā vēstīts, no 1.novembra Rīgā siltumenerģijas tarifs paredzēts 66,76 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 16% vairāk nekā līdz šim.

Šādu tarifa piedāvājumu AS "Rīgas siltums" iesniedzis Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Kā ziņots, no 1.septembra siltumenerģijas tarifs Rīgā jau pieauga par 26,6%, un tagad ir 57,31 eiro par MWh.

"Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. No uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas 77% tiek izmantota dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Siltumtīklu kopējais garums ir apmēram 825 kilometri, no kuriem 85% ir uzņēmuma īpašumā.