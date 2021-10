Jelgavas slimnīcas vadītājs: Cerējām, ka valdība izsludinās ārkārtējo situāciju Latvijā

Viņš stāstīja, ka pašlaik slimnīcā ir aizņemtas 39 no 40 Covid-19 pacientiem paredzētajām gultām. Tāpat brīva palikusi tikai viena no abām šiem pacientiem paredzētajām gultasvietām intensīvajā terapijā.

"Otra lieta, kas ir jāuzsver, ir terapijas pacientu no slodze," atzina Smilga, skaidrojot, ka otrdien ap plkst.16 slimnīcā bija aizpildīta 41 no 55 terapeitiskajām gultām, bet trešdienas rītā brīvas bija vairs tikai trīs gultas. Citos profilos noslodze ir mazāka, un uz to rēķina arī plānots nodrošināt gultasvietas terapeitiskajiem pacientiem.