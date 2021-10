NATO izraida astoņus Krievijas izlūkdienesta virsniekus

Flagge der NATO, aufgenommen im Rahmen einer Pressekonferenz zum NATO-Aussenministertreffen in Berlin, 01.06.2021. Berlin Germany *** Flag of NATO, taken during a press conference for the NATO Foreign Ministers Meeting in Berlin, 01 06 2021 Berlin Germany Copyright: xFlorianxGaertner/photothek.dex FOTO: Florian Gaertner/photothek.de via www.imago-images.de