"Bedre" nominēta astoņās "Lielais Kristaps" kategorijās

"Lielā Kristapa" atlases komisija šogad noskatījās pavisam 92 filmas, līdz ar to astoņas nominācijas Daces Pūces pilnmetrāžas debijas spēlfilmai ir pagodinošs novērtējums no pašmāju nozares kolēģiem. “Bedre” jau piedalījusies un guvusi atzinību vairākos prestižos starptautiskos festivālos: “Melnās naktis” (Tallinn Black Nights Film Festival / PÖFF, Igaunija), Nordische Filmtage Lubeck (Vācija, Grand Prix), XVII Starptautiskais kinofestivāls “Baltijas debijas” (Krievija, Grand Prix nominācijā “Labākā filma”), Labāko krāsu korekciju mākslinieku festivālā Maskavā (Krievija), Santabaras Starptautiskajā filmu festivālā (ASV), Jeonju Starptautiskajā filmu festivālā (Dienvidkoreja) u. c. Filma iekļauta prestižā Šanhajas filmu festivāla programmā Spectrum: Alternatives līdzās filmām no Austrijas, Beļģijas, Filipīnām, Francijas, Indijas, Irānas, Kanādas, Krievijas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Somijas, Spānijas un Turcijas.