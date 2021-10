Āfrikā bērniem būs pieejama vakcīna pret malāriju

PVO ģenerāldirektors Tedross Adhanoms Gebreiesuss to nodēvējis par "vēsturisku brīdi".

Malāriju pārnēsā malārijas odi, ar kuru kodieniem cilvēka asinīs nokļūst protozoju parazīti plazmodiji. Slimībai raksturīgi tādi simptomi kā drudzis, nogurums, vemšana un galvassāpes. Smagākajos gadījumos tā var beigties letāli.

2019.gadā visā pasaulē bija ap 229 miljoniem inficēšanās gadījumu, no kuriem ar nāvi beidzās aptuveni 409 000, vairums no tiem - Āfrikā uz dienvidiem no Sahāras.