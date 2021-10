Sieviete reti sasniedz orgasmu viņai nepiemērotas pozas dēļ. Reti kurš pāris pēc gadiem spēj eksperimentēt, izmēģinot jaunas seksa pozas un paliekot uzticīgi savai ierastajai pozai. Runājot par orgasmiem, sievietes ir kā plosti, bet vīrieši - kā ātrlaivas. Saskaņā ar pētījumiem sievietēm ir svarīgāk, lai viņu mīļotais sasniegtu orgasmu, nekā pašām to izbaudīt. Tas nav mainījies gadu desmitiem, un domas par orgasmu joprojām dalās gan visā pasaulē, gan guļamistabā. 66% vīriešu sasniedz orgasmu gandrīz katru reizi, un tikai 43% sieviešu izjūt to pašu.

Kādas seksa pozas sievietēm ļauj sasniegt spēcīgu orgasmu?

Ja sievietei ir maksts un viņa dod priekšroku dzimumaktam ar locekļa ievadīšanu, droši vien zina, ka ir pietiekami grūti sasniegt orgasmu, kas liek kājām trīcēt. 75% sieviešu ir nepieciešama klitora stimulācija, taču lielākajā daļā pozu klitors tiek apiets. Terapeite Kristīne Vēbere (Christine Webber) sarakstījusi grāmatu "Get the Hapiness Habit" (Veidojiet laimes ieradumus), kas veltīta seksa pozām, lai sniegtu lielāku baudu mīļotajam. Lasot to, var daudz ko uzzināt!