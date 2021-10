Bijušais repa grupas "S’T’A" dalībnieks Kurts izdod jaunu albumu

Albumā ar simbolisku nosaukumu “Laikā” iekļautas 11 Kurta dziesmas, kas tapušas 2021. gadā, un divi skiti. Līdzās Kurtam albumā dzirdami vairāki viesmākslinieki – mūziķis un producents Fakts (Jānis Šmēdiņš), kā arī divas uzlecošās hiphopa mūzikas zvaigznes – provokatīvā repere BDM un jaunais, talantīgais izpildītājs Amanito.

Kā norāda Kurts, jaunais albums ir muzikāls ceļojums laikā, kurā skaņdarbu pēc skaņdarba klausītājs dodas no 2000. gada līdz mūsdienām.

"Kopš tās dienas, kad pirmo reizi uzkāpu uz skatuves, ir pagājuši daudzi gadi un laiks nav stāvējis uz vietas, tāpat kā hiphopa mūzika un es. Lai gan zinu, ka daudziem gribētos iekāpt tajā pašā upē otrreiz, to nevar, un vispār, vai vajag? Šis albums ir kā simbolisks ceļojums no tiem laikiem, kad, daudzuprāt, zāle bija zaļāka, uz mūsdienām. Tajā var dzirdēt daudzas atsauces uz maniem agrākajiem darbiem un daudz apslēptu vēstījumu. Jā, nevienā dziesmā neko neesmu pateicis tāpat vien, un vietām nepavisam nebūs tā, kā pirmajā brīdī šķiet, un to varēs saklausīt tikai rūpīgs klausītājs," stāsta Kurts.

Kurts "Laikā" FOTO: publicitātes

Albums ierakstīts Prime Time Studio Jelgavā, un to miksējis un māsterējis mūziķis un producents Fakts (Jānis Šmēdiņš). Albumā iekļauto dziesmu instrumentālo pavadījumu autori ir vairāki producenti, tostarp latviešu bītmeikeri Mark1 un Sakura 808, kā arī bītmeikeri no Krievijas, Vācijas, Kazahstānas, ASV u. c.

Singls “Šaubu nav”, kura videoklipu Kurts publiskojis vienlaicīgi ar albuma iznākšanu, ir mākslinieka refleksija par gadu gaitā gūtajām mācībām un vēlmi par spīti visam virzīties uz priekšu. Videoklipa režisors un idejas autors ir hiphopa mūziķu vidū labi zināmais videogrāfs Toms Rings, kurš dziesmas vizuālo interpretāciju pārvērtis par savdabīgu Kurta interviju pašam ar sevi.

Video: Kurts "Šaubu nav".

Kurta albums pieejams visās populārākajās mūzikas straumēšanas vietnēs, tostarp Spotify, Apple Music u. c.

Kurts no S.T.A. FOTO: publicitātes

