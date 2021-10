Paziņoti 16. Latvijas modes gada balvas nominanti

Riga Fashion Week , kas notiks no 12. līdz 16. oktobrim, pirmajā dienā balvas tiks pasniegtas uzvarētājiem 10 nominācijās.

Zīmoli Collected Story, For lovers and trees un Kasher Bloom tika nominēti “Gada debijai”. Kategorijā “Radošākā modes skate” tiek pārstāvēti zīmoli Volga Vintage, Nolo, Iveta Vecmane un One Wolf.